55% van de Marokkaanse huishoudens verminderde voedselconsumptie tijdens lockdown

Meer dan de helft van de Marokkaanse huishoudens heeft gedurende de lockdown de hand op de knip gehouden en de voedselconsumptie verlaagd

Dat blijkt uit recente cijfers van de Hoge Commissie voor Planning (HCP), het nationale bureau voor de statistiek. Volgens het HCP-rapport heeft het merendeel bewust de uitgaven verlaagd. Bij 30% van de huishouden bleef het uitgavenpatroon gelijk, slechts 15% zag een toename in de huishoudelijke uitgaven.

In het onderzoek van HCP werden huishoudens voornamelijk gevraagd naar het consumptiepatroon van 10 essentiële voedingsproducten. De producten omvatten meel en granen, groenten, fruit, bonen, rood vlees, wit vlees, vis, zuivelproducten, olie en suiker.

Marokkanen consumeerden aanzienlijk minder rood vlees, vis en fruit tijdens de recente nationale lockdown. Bijna een derde van de Marokkaanse huishoudens (31,2%) zag een afname in de consumptie van fruit. Een kwart consumeerde minder rood vlees (28,3%) en vis (27,8%).



De afname van de aankopen van wit vlees was met 20,8% minder drastisch. De consumptie van groenten (-19,5%), meel en granen (-18,7%), bonen (-16,4%), zuivelproducten (-13,1%), olie (-9,2%) en suiker (-8,2%) daalden ook tijdens het uitgaansverbod.

De daling in het uitgavenpatroon was vooral merkbaar onder huishouden op het platteland. Een kwart van de huishoudens die woonachtig is landelijke gebieden (25,2%) gaf aan minder te eten, in tegenstelling tot 16,9% van de huishouden in stedelijke gebieden.

