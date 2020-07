Amerikaanse leger bevestigt incident met Iraans toestel

Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat een van zijn straaljagers betrokken was bij een incident met een Iraans passagierstoestel.

© ANP 2020

Iraanse media meldden dat de piloot moest uitwijken om een botsing met de Amerikaanse jet te voorkomen. Volgens het Amerikaanse leger bleef de straaljager op veilige afstand. Het passagiersvliegtuig van Mahan Air was onderweg van Teheran naar Beiroet in Libanon. Het landde uiteindelijk veilig op een vliegveld daar. Het incident zal volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden onderzocht.Alle passagiers verlieten het vliegtuig, sommigen met lichte verwondingen, vertelde het hoofd van de luchthaven van Beiroet aan Reuters. Ze raakten volgen Iraanse media gewond door de uitwijkmanoeuvre. Het vliegtuig kwam in de vroege uren van vrijdag terug in Teheran, meldde persbureau Fars.Het Amerikaanse leger houdt toezicht op zijn troepen in de regio. Een woordvoerder liet weten dat de straaljager een visuele inspectie van het Iraanse toestel uitvoerde toen het een plek in Syrië passeerde waar Amerikaanse troepen aanwezig zijn.Israël en de VS beschuldigen Mahan Air al enige tijd van het vervoeren van wapens naar strijders in Syrië die banden hebben met Teheran.