Leger helpt ziekenhuizen Tanger bij opvang coronapatiënten

De medische tak van het leger is begonnen met het opzetten van een speciale herstelafdeling voor coronapatiënten

De afdeling wordt opgezet in één van de openbare ziekenhuizen in Tanger en zal worden bemand door militaire artsen en het zorgpersoneel van het ziekenhuis zelf.

De komst van de speciale coronavleugel is bedoeld om de druk op zorgcentra in Tanger te verlagen nu het aantal besmettingen in de noordelijke havenstad drastisch is toegenomen. De stijging in het aantal besmettingen komt vooral door fabrieksarbeiders in het industriële deel van de stad.

Met name in het Mohammed VI-ziekenhuis kan men de zorg niet meer aan. In dat ziekenhuis wachten velen op een coronatest terwijl anderen op de vloer liggen van de herstelafdeling. Beelden van de zorgwekkende taferelen werden afgelopen dagen massaal gedeeld op sociale netwerken.



In andere delen van het land werd eerder al het leger ingezet bij het opzetten van noodhospitalen voor de opvang van coronapatiënten. In het veldhospitaal in Sidi Yahya El Gharb in Kenitra werden 700 patiënten opgevangen na de virusuitbraak in het aardbeiverwerkingsbedrijf Lalla Mimouna

In El Jadida werd een veldhospitaal opgezet voor de opvang van besmette patiënten die werkzaam zijn in de industriële haven van Jorf Lasfar.



Na Casablanca-Settat (24,4%) is de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima (21,5%) het zwaarst getroffen door het coronavirus. Meerdere wijken in de stad zijn onder lockdown geplaatst nadat nieuwe besmettingshaarden werden geconstateerd.

De coronavleugel in Tanger wordt naar verwachting eind deze week in gebruik genomen.

