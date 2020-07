'Meerderheid voor invoering van mondkapjesplicht'

Twee op de drie mensen zijn voor de invoering van een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes als het aantal coronabesmettingen blijft groeien.





Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet vrijdag weten dat de mondkapjesplicht in Nederland niet zal worden ingevoerd. Ongeveer vier op de tien leden (37 procent) vinden dit een goede zaak, want "mensen snappen nu weer waarom je afstand moet houden". Een iets grotere groep (46 procent) wil juist wel dat kabinet ingrijpt, want, zeggen zij, "liever te vroeg nieuwe maatregelen die achteraf niet nodig bleken dan een nieuwe lockdown".





Volgens het onderzoek is een meerderheid (67 procent) echter wel voorstander van een mondkapjesplicht in binnenruimtes. Veel mensen (60 procent) denken dat het zien van mondkapjes bij mensen het besef vergroot dat het coronavirus er nog steeds is in Nederland.



Daarnaast zou het voor een grote groep (51 procent) een veilig gevoel geven als men op meer openbare plekken mondkapjes zou dragen. Al zou het voor de meeste mensen (53 procent) geen effect hebben op het afstand houden tot anderen. Drie op de tien zeggen wel eerder geneigd te zijn afstand te houden als iedereen een mondkapje op heeft.

© ANP 2020

Een mondkapjesplicht op alle openbare plekken, dus ook in de buitenlucht, kan op weinig steun rekenen. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het opiniepanel.