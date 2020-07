Marcouch verscherpt coronatoezicht op horeca Arnhem

Politie en boa's gaan scherper toezien op het naleven van de coronaregels in de horeca in Arnhem





Volgens hem constateert de politie in Arnhem te vaak dat horecabazen te weinig toezien op de coronaregels. "Terwijl de nieuwe hausse aan besmettingen in het hele land meermalen ook in uw branche begint, zelfs nu al, in de warme zomer."



Marcouch wil niet dat de horeca opnieuw collectief zou moeten sluiten, schrijft hij. "Gelukkig werken de coronamaatregelen. Maar wel alleen als ze worden nageleefd."





Ondernemers die zich niet aan de regels houden, of die gasten ontvangen die de richtlijnen aan hun laars lappen, lopen kans op gedwongen sluiting.

Bij aantoonbare nalatigheid van horecaondernemers of de gasten wordt hard opgetreden. Dat heeft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch de horecasector in zijn stad per brief laten weten. "Ik vind het erg dat ik dit moet schrijven. Maar er zit niets anders op", aldus Marcouch.