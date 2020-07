Marokko meldt 7 doden en 570 nieuwe besmettingen door coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 570 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 18.834

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag zeven nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 299 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In het laatste etmaal zijn 228 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 16.100. Het herstelpercentage in Marokko is 85,5%.

Geen mutatie coronavirus COVID-19

De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb meldde vandaag dat de recente toename van het aantal besmettingsgevallen en coronadoden in de regio Tanger te wijten is aan de laksheid waarmee sommigen omgaan met de maatregelen tegen het coronavirus.



De zorgminister reageerde daarmee op de hardnekkige geruchten dat de recente toename zou komen door een mutatie van het coronavirus. Volgens Ait Taleb blijkt uit onderzoek dat de recente COVID-19-patiënten in Tanger besmet zijn geraakt met exact hetzelfde virus als de coronapatiënten aan het begin van de coronacrisis elders in het land.

Volgens Ait Taleb is het risico op een verslechtering van de epidemiologische situatie in Marokko niet anders dan die in de rest van de wereld en benadrukt daarmee het belang van de strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften van de autoriteiten.



Tanger

Na de regio Casablanca-Settat (24,7%) noteert Tanger-Tetouan-Al Hoceima met 22% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (16,6%), Fez-Meknes (12,9%) en Rabat-Sale-Kenitra (11,4%). De stijging in het aantal besmettingen komt vooral door fabrieksarbeiders in het industriële deel van de stad.

De toename in het aantal coronapatiënten heeft de druk op de toch al zwakke zorgsector in de regio opgevoerd. Recente beelden uit het Mohammed-VI ziekenhuis in Tanger laten zien dat patiënten op de vloer liggen van de zorgafdeling. Het leger is ingezet om een speciale coronavleugel in het ziekenhuis in te richten.



Reisverbod

De autoriteiten in Tanger hebben eerder deze week een reisverbod uitgevaardigd waardoor het niet toegestaan is de regio te verlaten gedurende vieringen rondom het offerfeest Eid al-Adha.



De maatregel is vooral bedoeld voor fabrieksarbeiders die gedurende de religieuze feestdagen huiswaarts keren om familie te bezoeken. Het reisverbod moet voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid naar andere delen van het land.

Bij de handhaving van het reisverbod worden de autoriteiten bijgestaan door onder meer de nationale spoorwegen (ONCF). Reizigers die vanaf treinstations in onder meer Tanger, Marrakech en Kenitra (zone 2) vertrekken zullen een geldige verplaatsingsvergunning in bezit moeten hebben om een treinkaartje te kunnen kopen.

© MAROKKO.NL 2020