WHO registreert recordaantal nieuwe coronagevallen

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd is de afgelopen 24 uur met 284. 196 toegenomen en dat is de hoogste stijging in een etmaal sinds het begin van de pandemie.

Dat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag. Het aantal sterfgevallen nam toe met 9753 en dat was het hoogste aantal sinds 30 april. De grootste toename van de coronagevallen registreerde de WHO in de VS, Brazilië, India en Zuid-Afrika.Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de wereld is ruim 15 miljoen terwijl meer dan 633.000 mensen aan de gevolgen zijn overleden.