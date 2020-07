Relatie Ankara-Athene onder druk door Aya Sofia-moskee

buitenland 25 jul 11:26

Turkije is niet te spreken over de kritiek die Griekenland heeft geuit op de beslissing om de Aya Sofia in Istanbul terug te veranderen in een moskee.

Vrijdag, de dag dat er voor het eerst weer een islamitische gebedsdienst werd gehouden in de Aya Sofia, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat deze verandering "geen demonstratie van macht is, maar een teken van zwakte". Die reactie "toont weer eens de Griekse vijandigheid jegens de islam en Turkije", aldus een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Griekse regering en het Griekse parlement maken zich volgens hem schuldig aan "provocatie door middel van vijandige verklaringen". De eerste islamitische dienst in de Aya Sofia sinds 1934 werd vrijdag bijgewoond door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die de terugverandering in een moskee kortgeleden aankondigde. Hij reciteerde een vers uit de Koran.

Het hoofd van de Grieks-orthodoxe Kerk, aartsbisschop Ieronymos, sprak vrijdag van een "goddeloze daad van ontheiliging" van de voormalige kathedraal en noemde deze dag "een dag van rouw voor het hele christendom". De kerk uit de zesde eeuw geldt als icoon voor orthodox-christelijke gelovigen.