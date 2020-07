Een joint roken in Frankrijk nog slechts beboet met 200 euro

Een joint roken of andere verboden drugs gebruiken in Frankrijk kan vanaf september leiden tot een boete van 200 euro, die snel kan worden betaald.





In de praktijk leidt dit echter meestal tot afzien van vervolging en vermaningen aan het adres van de gebruiker. De regering kiest nu voor een duidelijk en snel uitvoerbaar sanctiebeleid. Dat is al uitgeprobeerd in Reims en in Rennes en dat is goed bevallen volgens de autoriteiten.



Het land heeft al vijftig jaar strenge wetgeving tegen drugs, maar Fransen zijn in Europa naar inwoneraantal de grootste consumenten van cannabis.

Bij snelle betaling gaat er zelfs 50 euro af. Na 45 dagen wordt het aanzienlijk meer. De sanctie moet een einde maken aan de rompslomp die de wetgeving tot dusver voor drugsgebruikers in petto heeft; een rechtszaak en tot een jaar cel en boetes tot 3750 euro.