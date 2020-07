Vrijwilliger bekent brandstichting in kathedraal Nantes

Een vrijwilliger van het bisdom heeft bekend op 18 juli brand te hebben gesticht in de gotische kathedraal van de West-Franse stad Nantes. Dat heeft zijn advocaat zondag gezegd.

De beweegredenen van de man, een 39-jarige asielzoeker uit Rwanda, zijn nog een mysterie. De verdachte, die al verscheidene jaren in Frankrijk woont, werd zaterdag opnieuw gearresteerd, nadat uit laboratoriumonderzoek duidelijk was geworden dat de brand die de monumentale kerk zwaar beschadigde, zeer waarschijnlijk is aangestoken. Dat maakte de officier van justitie Pierre Sènnes bekend.

Zijn advocaat Quentin Chabert zei tijdens een persconferentie weinig meer dan dat zijn cliënt, die hij omschreef als "bang" en "overweldigd", meewerkt met Justitie. "Kennelijk was het voor hem een opluchting berouw te tonen. Als een gelovige is het belangrijk dat te doen", aldus Chabert. Hij wilde niet ingaan op wat de vermoedelijke dader als motief zou hebben gehad.

Orgel

De Rwandees, die als altaardienaar werkzaam was, gaf tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter toe op drie plekken brand te hebben gesticht in de kathedraal, waaronder het grote orgel. Hij werd al snel na de ontdekking de brand aangehouden, omdat hij als laatste in de kerk was geweest en deze had afgesloten.



Volgens Sennès was dat een normale procedure in een gerechtelijk onderzoek en voorbarig om hem als verdachte te bestempelen. De vrijwilliger kwam dan ook vrij maar werd zaterdag opnieuw opgepakt, ditmaal op verdenking van "vernietiging en schade door brand". Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en een boete van 150.000 euro.

Het beroemde orgel van Nantes ging in vlammen op. Het dateerde uit 1621 en doorstond onder meer de Franse Revolutie en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn voorwerpen en schilderijen van onschatbare waarde verloren gegaan. Vijftien maanden geleden verwoestte een vuurzee ook al tal van kostbaarheden in en grote delen van de Notre-Dame in Parijs.

© ANP 2020