In strijd tegen corona stelt provincie Antwerpen avondklok in

In de aan Nederland grenzende Belgische provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur.

Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis. Dat heeft het provinciale crisisteam beslist in de strijd tegen het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Verder gaat overal op openbare plekken een mondmaskerplicht gelden waar een afstand van 1,5 meter tussen personen niet mogelijk is. Individuele contactsporten worden verboden, teamsporten mogen alleen voor jongeren tot 18 jaar.

Daarnaast wordt thuiswerken verplicht, behalve als dat volstrekt onmogelijk is. Aan een tafel in restaurants en cafés mag nog maar een beperkt aantal personen zitten, behalve als ze uit hetzelfde gezin zijn. De horeca moet om 23 uur dicht.

Markten

Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: je mag er alleen of slechts met minderjarige kinderen naartoe, of met een begeleider als je hulp nodig hebt. Het bezoek mag maar 30 minuten duren, dus geen funshoppen meer, benadrukken Vlaamse media.



In veel plaatsen, zoals de hoofdstad Antwerpen, worden alle evenementen en feesten verboden en feestzalen moeten sluiten. Ook alle fitnesscentra gaan weer dicht.

De maatregelen komen bovenop de restricties die de Nationale Veiligheidsraad eerder maandag afkondigde om een nieuwe coronagolf in de kiem te smoren.

