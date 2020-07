OMT geeft later advies over mondkapjes

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt pas later met een advies over een mondkapjesplicht.

Volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) komt dat er in ieder geval nog niet op dinsdag of woensdag. Het OMT komt dinsdag opnieuw bijeen om te praten over het nut van mondkapjes tegen corona. Eerder was er de verwachting dat er dinsdagmiddag een persmoment zou zijn, maar zowel het RIVM als het OMT sluiten dit uit.

Het is nog niet duidelijk wanneer het advies er wel ligt. Ook is nog niet bekend hoe het advies naar buiten wordt gebracht. Eerder gebeurde dit tijdens persconferenties met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS).

Omdat het nu reces is in de Haagse politiek, is het niet duidelijk of bewindspersonen daarvan moeten terugkomen of dat het op een andere manier gedeeld wordt.



Quarantaineregels

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland weer is toegenomen sinds er een aantal coronamaatregelen zijn versoepeld, drong de Tweede Kamer erop aan het OMT naar een mondkapjesplicht te laten kijken. Ook gaat het OMT onderzoeken of reizigers die vanuit een coronabrandhaard naar Nederland komen, getest kunnen worden als ze nog geen klachten hebben.

Daarnaast gaat het kabinet kijken of quarantaineregels aangescherpt moeten worden. Hier vroegen de veiligheidsregio's om.

