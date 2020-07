Regio Madrid scherpt coronamaatregelen aan

De regionale leider van Madrid Isabel Díaz Ayuso heeft de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt.

Zo zijn mondkapjes nu overal en op ieder moment verplicht en mogen niet meer dan tien personen tegelijk bijeenkomen, ook in huizen. Madrid wil met de maatregelen voorkomen dat het aantal coronabesmettingen weer gaat oplopen.Om dat te voorkomen heeft Ayuso ook aangekondigd dat besmettingsgevallen beter in kaart zullen worden gebracht om mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zo snel mogelijk op te kunnen sporen. Ze heeft verder de capaciteit van terrassen verkleind, melden regionale media.Ayuso roept de landelijke regering op om strengere maatregelen te nemen op vliegvelden.