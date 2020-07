Corendon stelt Turkije-vakanties verder uit

Corendon voert zeker tot 12 augustus geen vakanties naar Turkije uit, meldt de reisorganisatie.

Per week bekijkt het bedrijf of er weer op Turkije kan worden gevlogen. Dat zal niet zijn voordat het reisadvies is aangepast van 'oranje' naar 'geel'. Aanvankelijk zou Corendon al op 10 juli met vakanties naar Turkije beginnen.Minister-president Mark Rutte noemde dat "onverstandig en onverantwoord". Het 'oranje' reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt in dat vakantiereizen worden afgeraden. Vanwege de corona-uitbraak is verreweg het grootste deel van de wereldkaart momenteel oranjegekleurd.Corendon voerde eerder deze maand gesprekken met de regering over de situatie, onder anderen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De reisorganisatie laat weten nog steeds met de overheid in overleg te zijn, maar wil over de inhoud van de gesprekken niets zeggen.