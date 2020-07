Slachterijen en NVWA bereiken akkoord voor Eid al-Adha

Door het akkoord is het slachtverbod van tafel

De slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk die een kort geding wonnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben van deze instantie inmiddels toestemming gekregen om voor het komende offerfeest ritueel te slachten. Het slachtverbod is van tafel nu ze dinsdag een akkoord bereikten met de toezichthouder over de coronamaatregelen, zegt hun advocaat Lianne van Kooten.

De NVWA verbood de slachterijen lammeren te laten slachten voor het offerfeest, omdat hun plan van aanpak om tijdens het offerfeest de coronaregels na te leven tekort zou schieten. De NVWA wil een veilige werkomgeving voor keuringsartsen die toezicht houden op het onverdoofd slachten.

De islamitische slachterij Ipekci uit Harderwijk en slachterij Henk Worst in Nijkerk mogen vrijdag en zaterdag zeshonderd tot zevenhonderd lammeren per dag slachten voor het offerfeest. Ze kunnen volgens hun advocaat de keuringsartsen van de NVWA, die toezicht houden op het ritueel slachten, een veilige werkomgeving garanderen waarbij verscherpte regels gelden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



"We mogen slachten en hebben het met de NVWA netjes opgelost", zegt Abdurrahim Ipekci. "We zijn blij en trots dat we alsnog kunnen slachten. Na het kort geding zijn we door de NVWA gebeld en gefeliciteerd. Nu er een akkoord is, komen we een hele grote groep mensen tegemoet. Het offerfeest gaat over traditie en religie, daarom is het zo heilig."

Weinig vertrouwen

Aanvankelijk had de NVWA er weinig vertrouwen in dat de coronaregels in de slachterijen tijdens de drukte rond het offerfeest nageleefd konden worden. De NVWA keurde de voorstellen van de bedrijven af, waardoor de slachterijen geen toestemming kregen om ongekoeld lamsvlees te verkopen aan islamitische klanten.



De slachterijen spanden daarop een kort geding aan en wonnen. Van Kooten: "Onder druk van de rechter heeft de NVWA de plannen opnieuw beoordeeld. Er zijn nog wat komma's en punten aangepast, waarna de NVWA akkoord ging. Dit betekent dat beide slachterijen aan het offerfeest kunnen deelnemen."

De woordvoerster van de NVWA zegt dat er dinsdag intensief contact is geweest met de slachterijen. "Het gaat ons erom dat onze dierenartsen en de medewerkers van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) veilig kunnen werken in een omgeving waar de RIVM-richtlijnen worden gerespecteerd", zegt de NVWA-woordvoerster.



"Beide bedrijven hebben in hun aangepaste plannen het aantal te slachten dieren naar beneden bijgesteld om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Daarmee is een veilige werkomgeving voor onze medewerkers gegarandeerd.

Het offerfeest vindt dit jaar plaats van 31 juli tot en met 3 augustus en brengt normaal gesproken veel families bij elkaar.

© ANP/Marokko.nl 2020