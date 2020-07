WHO: geen tekenen dat coronavirus seizoensgebonden is

De verspreiding van het nieuwe coronavirus lijkt niet te worden beïnvloed door seizoensinvloeden, zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

De organisatie waarschuwt daarmee tegen valse overtuigingen dat de zomer veiliger is. "Seizoen lijkt de overdracht van dit virus niet te beïnvloeden", zei WHO-woordvoerster Margaret Harris tegen journalisten in een virtuele briefing. Ze wees erop dat sommige van de zwaarst getroffen landen zich momenteel in een ander seizoen bevinden.

Terwijl het in de Verenigde Staten zomer is, met bijna 148.000 doden en bijna 4,3 miljoen coronagevallen het zwaarst getroffen land, is het in het op één na meest getroffen land Brazilië, dat meer dan 87.000 doden telt, winter.

Grieplens

En toch, zei ze, "lijkt er een vast idee te zijn dat dit virus seizoensgebonden is", en dat Covid-19 in golven zal komen.



Dit komt omdat mensen de pandemie ten onrechte bekijken door "een grieplens, want zo gedraagt ​​de griep zich".

In plaats van te verwachten dat het virus zich gedraagt als andere bekende virussen, zei ze dat mensen moeten kijken naar wat er eigenlijk bekend is over hoe de overdracht van Covid-19 kan worden gestopt.



Mondkapje en handen wassen

Wat werkt, zei ze, is fysieke afstand nemen, handen wassen, waar nodig een mondkapje dragen, niezen en hoesten altijd bedekken, thuisblijven bij symptomen, het isoleren van gevallen en het in quarantaine plaatsen van contacten.

Maar er lijkt volgens Harris een hardnekkig geloof te zijn dat de zomer geen probleem is. "De zomer is wel een probleem. Dit virus houdt van alle weersomstandigheden, maar vindt het vooral leuk om van de ene persoon naar de andere te springen als we in nauw contact komen."

© ANP 2020