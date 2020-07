Marokko: recordaantal doden coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag elf nieuwe coronadoden.

Dat is het hoogste aantal dagelijkse coronadoden sinds de start van de virusuitbraak in het land in maart. Gedurende de piek van de eerste coronagolf in Marokko werden in de eerste week van april eveneens soortgelijke cijfers gemeld.

In Tanger vielen in het laatste etmaal vijf doden, Casablanca (2), Fez (2) en één in zowel Khenifra als Marrakech. Tot dusver zijn 327 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In de laatste 24 uur zijn 500 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 21.387. In het laatste etmaal zijn 513 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 17.066. Het herstelpercentage in Marokko is 79,8%.



Het land telt momenteel 3.994 coronapatiënten, de meeste bevinden zich in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima (1.225), Casablanca-Settat (1.199), Fèz-Meknes (755 ), Marrakech-Safi (419) en Rabat-Salé-Kénitra (176 gevallen).

Zo'n 70 patiënten verkeren in kritieke toestand, daarvan worden er zeven momenteel kunstmatig beademd. De kritische patiënten bevinden zich in Casablanca-Settat (22), Marrakech-Safi (19), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15), Fèz-Meknes (10) en Rabat-Salé-Kénitra (2).

