Tanger: Coronapatiënten opgevangen in voetbalstadion Ibn Batouta

marokko 28 jul 20:06

Door de forse toename in het aantal besmettingen in de Marokkaanse havenstad Tanger worden patiënten voortaan eerst opgevangen in Stade Ibn Batouta

Het stadion dient als sorteerstation voor besmettingsgevallen uit de regio Tanger. Afhankelijk van de gezondheidstoestanden zullen patiënten worden doorverwezen naar behandelcentra elders in de stad.

Autoriteiten hebben extra hekwerken en wegblokkade aangelegd als voorbereiding op de toestroom van nieuwe besmettingsgevallen. © MAROKKO.NL 2020