Code oranje voor provincie Antwerpen

Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is bijgesteld naar code oranje. Mensen krijgen het advies alleen naar deze regio in België te reizen als dit echt noodzakelijk is.

Reizigers die toch in de provincie zijn, krijgen het dringende advies na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. Het kabinet heeft dit besluit genomen omdat het aantal besmettingen in Antwerpen de afgelopen periode fors is gestegen. Er wordt naar verwachting deze week een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23.30 en 06.00 uur. Mensen kunnen wel door de provincie naar hun bestemming reizen als deze buiten het 'oranje’ gebied ligt, maar krijgen het advies om niet te stoppen om te rusten of te tanken.

De ANVR, de belangenvereniging van reisbureau, is erg blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hier al duidelijkheid over heeft gegeven. "Antwerpen is voor ons geen hotspot omdat mensen hier vooral individueel naar toe reizen. Maar het is wel een belangrijke gateway naar het zuiden voor heel veel mensen", zegt directeur Frank Oostdam.

"Veel mensen op weg naar Frankrijk gaan door Antwerpen. De trend is dat meer mensen met de auto op pad gaan, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze controle over de situatie houden. Het is fijn dat zij weten waar ze aan toe zijn. We zijn daarom blij dat het ministerie dit meteen duidelijk heeft gemaakt."



Meeste landen in EU op 'geel'

Een groot deel van de Europese landen staat momenteel op 'geel'. Dit betekent dat reizigers wegens het coronavirus moeten oppassen voor extra risico's, maar dat ze prima naar die plek kunnen reizen. De laatste tijd krijgen meer Europese plaatsen weer een oranje advies wegens regionale uitbraken van het virus. Maandag werd al een negatief reisadvies afgegeven voor de Spaanse stad Barcelona en haar randgemeenten.

Ook Kroatië kreeg eerder zo'n aangescherpt advies. Dat betekent dat vakanties naar zo'n land of regio worden afgeraden. "De code oranje voor Barcelona was voor ons spannender omdat daar veel mensen georganiseerd naar toe reizen. Dat een reisadvies wordt bijgesteld is helaas realisme dit jaar voor de vakantieganger", aldus Oostdam.

Mensen die toch naar een oranje regio reizen, zijn vaak niet verzekerd.

© ANP 2020