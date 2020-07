Rutte: woensdag advies over mondkapjes

Het Outbreak Management Team komt woensdagochtend met een advies over het gebruik van mondkapjes.

Woensdagmiddag spreekt het Veiligheidsberaad over dat advies, samen met minister voor Medische Zorg Tamara van Ark, waarna er een toelichting komt van de voorzitter van het beraad en de bewindsvrouw. Dat meldt premier Mark Rutte in een speciale post op Facebook.In het Facebook-bericht gaat Rutte in op de onrust die is ontstaan omdat het aantal coronabesmettingen flink is toegenomen. "Ook al is het zomer, we kunnen ontspannen maar zeker niet verslappen", waarschuwt de premier.Ook geeft hij meer duidelijkheid over de besluitvorming rond mondkapjes. Volgens onder anderen de NOS wil het kabinet geen mondkapjesplicht. Ook het OMT zou daar niets in zien. Mogelijk krijgen burgemeesters wel de mogelijkheid om op lokaal niveau een draagplicht af te kondigen.Woensdag wordt ook de Tweede Kamer geïnformeerd, donderdag gaat het kabinet verder in op het advies over quarantaine na bezoek aan een gebied dat een oranje reisadvies heeft.