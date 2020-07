CBS: aantal coronadoden tot twee keer hoger dan RIVM-telling

Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus ligt vijftig tot honderd procent hoger dan de officiële cijfers van het RIVM.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gepubliceerd. Het CBS heeft een nieuwe methode gebruikt om de oversterfte tijdens de coronapandemie in te schatten. In de eerste elf weken van de pandemie, van 9 maart tot en met 24 mei, zijn volgens die methode 10.164 mensen overleden aan het longvirus.Wel moet rekening gehouden worden met onzekerheid, aldus het CBS. Hierdoor kan het aantal overledenen hoger of lager zijn en variëren tussen de 8593 en 11.691. Dat betekent dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden.Volgens de jongste cijfers van het RIVM zijn er tot en met 28 juli om 10.00 uur 6145 mensen in Nederland gestorven aan het coronavirus.In Nederland, waar alleen positief geteste overleden personen worden geregistreerd als coronadoden, is de geschatte oversterfte volgens het CBS "een goede en belangrijke manier om enige duiding te kunnen geven aan het aantal overledenen door Covid-19."