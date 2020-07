Marokko: Hotelreservering kan worden gebruikt om verplaatsingsvergunning te verkrijgen

Een hotelreservering in een andere stad is voldoende om de speciale reistoestemming te verkrijgen om één van de acht afgesloten steden te mogen verlaten.

Dat melden bronnen aan nieuwsdienst Medias24. Sinds maandag 29 juli zijn acht steden in Marokko afgesloten. Het gaat om Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat en Marrakech. Door de lockdown is het niet toegestaan de gebieden te verlaten. De maatregel is het gevolg van het stijgende aantal nieuwe besmettingsgevallen in het land.

Uitzonderingen worden gemaakt voor medische noodgevallen, vervoer van essentiële goederen en mensen die toestemming hebben gekregen van lokale autoriteiten en in het bezit zijn van een verplaatsingsvergunning.

Het bezoeken van familieleden is niet toegestaan, tenzij je daar een hotelovernachting aan verbindt, lijkt het. De coulance richting de hoteliers is goed voor de toerismebranche, toch zijn hotelondernemers sceptisch. De aankondiging van de lockdown kwam enkele uren voordat de maatregel in werking zou treden. Veel burgers probeerden vlak voor het ingaan van de afsluiting nog thuis te geraken waardoor in grote delen van het land verkeersopstoppingen optraden.



Ook veel burgers die op dat moment op vakantie waren voelden zich genoodzaakt de vakantie abrupt te beëindigen. De regionale lockdowns kwamen op het moment dat de economische bedrijvigheid in het land op gang begon te komen. Het land versoepelde een maand geleden de maatregelen tegen het coronavirus, na een maandenlange landelijke lockdown.

In een poging de noodlijdende toerismebranche in het land te redden werd een grootschalige campagne opgezet om het binnenlandse toerisme te stimuleren. De uitzondering voor hotelgasten bij het verkrijgen van een verplaatsingsvergunning voelt echter als mosterd na de maaltijd. De recente lockdown heeft het vertrouwen in de toerismebranche ernstig geschaad.

