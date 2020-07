Tanger sluit fabrieken tot 12 augustus

De autoriteiten in Tanger hebben besloten de industriële eenheden in de stad tot 12 augustus te sluiten

De maatregel is het gevolg van de recente toename in het aantal nieuwe besmettingen onder fabrieksarbeiders in de regio. De fabrieken worden gezien als hoofdoorzaak van de verslechterde epidemiologische situatie in het land.

Eind juni meldde het Ministerie van Volksgezondheid al dat het bedrijfsleven de grootste oorzaak is van de stijging in het aantal besmettingen in Marokko. De afgelopen maanden hebben de autoriteiten meer dan 500 bedrijven gesloten wegens het schenden van de preventiemaatregelen tegen het longvirus.

Ondernemers werden begin juni opgeroepen maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Het invoeren van strikte veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus was één van de voorwaarden voor de hervatting van de bedrijvigheid in het land.



Het geleidelijk op gang komen van de economische activiteit was bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Volgens een recent rapport van de Wereldbank dreigt het land te belanden in de grootste recessie sinds 1995.

Besmettingshaarden

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Tanger overgaan tot sluiting van fabrieken. Half april werden meer dan tien fabrieken gesloten wegens het niet naleven van opgelegde veiligheidsvoorschriften.



Ook elders in het land zorgen fabrieken voor een toename in het aantal besmettingen. Bij het aardbeiverwerkingsbedrijf Lalla Mimouna in Kentira werden eind juni meer dan 700 werknemers opgenomen in het ziekenhuis. Ook in de industriële haven van Jorf Lasfar werd onlangs een nieuwe besmettingshaard geconstateerd.

De autoriteiten treden hard op tegen ondernemers die te weinig doen om werknemers te beschermen. Het openbaar ministerie besloot onlangs om de leidinggevenden van aardbeienfabriek Lalla Mimouna strafrechtelijk te vervolgen.

