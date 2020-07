Spanje bouwt woonkamp voor Marokkaanse seizoensarbeiders in Huelva

marokko 29 jul 14:32

In Spanje is begonnen met de bouw van een woonkamp voor seizoensarbeiders die werkzaam zijn in de aardbeienvelden in de provincie Huelva in Andalusië.

De bouw van de accommodatie voor de seizoensarbeiders komt na kritiek van de Verenigde Naties over de "onmenselijke omstandigheden" waaraan arbeiders worden blootgesteld. De kritiek kwam hard aan in Madrid; een woordvoerder van het Spaanse Ministerie van Defensie meldde de volgende dag dat teams zijn ingezet om de bouw van een woonkamp te realiseren. "Het leger heeft een logistiek team naar de regio gestuurd om mogelijke uitbraken van het coronavirus op het boerenerf te helpen voorkomen", leest de verklaring van het Spaanse leger. Vrijdag spoorde de speciale VN-rapporteur Olivier de Schutter de Spaanse autoriteiten aan om een eind te maken aan de "deplorabele omstandigheden" waarin seizoensarbeiders leven. Volgens De Schutter is de situatie levensbedreigend, hij verwees daarmee naar drie recente branden die uitbraken in de sloppenwijken in Huelva waar veel van de arbeiders tijdelijk wonen.

"De realiteit van de levensbedreigende branden en de onmenselijke omstandigheden in de sloppenwijken is niet langer te tolereren. De alarmerende situatie verslechtert elke dag en wordt verergerd door COVID-19 pandemie", waarschuwde de VN-rapporteur. Eerder deze maand waarschuwde het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid al over de kwetsbare positie van de fruitplukkers als gevolg van hun leef- en werkomstandigheden.