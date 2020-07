Marokko: 'Meer scheidingsaanvragen door coronacrisis'

Familierecht-advocaten in Marokko melden dat het aantal echtscheidingsaanvragen is toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus

Door de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, zoals de uitgevaardigde noodtoestand en het verplichte sociale isolement, moesten veel koppels abrupt veel tijd samen doorbrengen. Daar ligt volgens de juristen de oorzaak van de stijging in het aantal echtscheidingsaanvragen.

Driekwart van de advocaten die gespecialiseerd zijn in familierecht zijn het er over eens: de lockdown heeft geleidt tot onovertroffen huwelijksspanningen. Na het opheffen van het uitgaansverbod schoot het aantal echtscheidingsaanvragen omhoog, melden juristen aan nieuwsdienst Medias24.

"Sinds twee maanden zien we een opmerkelijke opleving van koppels, voornamelijk vrouwen, die wensen te scheiden", zegt familierecht-juriste Khadija Amrani. Volgens Amrani verergerde de lockdown de reeds bestaande spanningen in de relatie.



"Een ander bijzonderheid is dat vooral vrouwen die al langer dan 40 jaar getrouwd zijn het huwelijk met de partner niet meer konden verdragen", zeg Amrani. "Dit is ongehoord. Voorheen werd ik voornamelijk benaderd door jongere vrouwen. Oudere vrouwen hebben door de jaren heen geleerd te leven met tegenslagen in het huwelijk'', zegt Amrani.

In tegenstelling tot eerdere aannames in andere landen is de stijging in het aantal scheidingen niet het gevolg van opgeschorte gerechtelijke activiteiten. Door de lockdown werden veel overheidsdiensten tijdelijk opgeschort waardoor het aantal dossiers zich had opgestapeld nadat de werkzaamheden werden hervat.



"De twee zijn met elkaar verbonden", constateren de juristen. "Er zijn uiteraard dossiers die vóór de lockdown werden ingediend en niet in behandeling konden worden genomen, maar er zijn ook heel veel stellen die zich pas gedurende het uitgaansverbod realiseerden elkaar niet uit te kunnen staan'', zegt jurist Mohammed Addi.

Ook juriste Meryem Beradda sluit zich aan bij haar collega's. "Een huwelijk is in normale tijden al ingewikkeld, maar als je twee verschillende persoonlijkheden gedurende een lange periode dwingt samen te zijn, wordt het er niet makkelijker op", zegt Beradda. Vooral bij stellen die destijds om de "verkeerde redenen" in het huwelijksbootje stapten escaleerden de huwelijksproblemen, zegt Beradda.



Echtscheidingsaanvragen

Sinds 15 juli is de overheid weer begonnen met de behandeling van verzoekschriften. De familierechter in Casablanca heeft sindsdien dagelijks tussen de 190 en 200 echtscheidingszaken behandeld. Een stijging van 20 tot 30% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, aldus juriste Kenza Mansouri.

"De hoorzittingen zijn veel drukker dan normaal", merkt Mansouri op. Nu de zomerperiode aanbreekt en rechtbankpersoneel op vakantie gaat worden de hoorzittingen die in de maand juli plaats moeten vinden uitgesteld tot september en oktober. "Een rechter mag maar een bepaald aantal zaken per dag behandelen en dat maximum niet overschrijden", licht Mansouri toe.



Nederland

In Nederland zorgde de coronapandemie juist voor een flinke terugloop in het aantal scheidingen. Volgens de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) bleek na onderzoek onder ruim driehonderd leden dat een groot deel (77,5%) vermoedt dat mensen hun beslissing uitstellen vanwege financiële onzekerheid.

Ook zorgen om huisvesting na de scheiding speelt geregeld (32,1%) een rol. Maar ook het gegeven dat de kinderen nu onverwachts fulltime thuis waren, lijkt aanleiding te zijn geweest om de aanvraag op te schorten, aldus vFAS.

