Spanje: Catalonië versoepelt maatregelen in en rond Lérida

De Catalaanse regering versoepelt weer de strenge maatregelen in een regio ten westen van Barcelona die gold als het centrum van een nieuwe uitbraak van het coronavirus in Catalonië.

De strengste beperkingen in de bewegingsvrijheid komen volgens plaatselijke media met ingang van donderdag te vervallen en worden in lijn gebracht met de coronamaatregelen elders in Catalonië, inclusief Barcelona.Lérida en een aantal gemeenten ten westen en zuidwesten van de stad waren half juli weer onder een strenge lockdown geplaatst als gevolg van relatief veel nieuwe besmettingen van het coronavirus. Maar volgens de Catalaanse premier Quim Torra heeft de regering de nieuwe uitbraak onder controle en wordt de strenge lockdown in de streek van Lérida weer ingetrokken.Torra beklemtoonde dat het aantal nieuwe besmettingen tot staan is gebracht dankzij de lockdown. Het reproductiegetal van het virus, of het aantal besmettingen dat een patiënt gemiddeld veroorzaakt, is in de zwaar getroffen regio van Lérida teruggebracht tot één.