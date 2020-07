Hepatitis C doodt jaarlijks 5.000 Marokkanen

Van de 400.000 Marokkanen die getroffen zijn door Hepatitis C sterven er jaarlijks 5.000 aan de ziekte.

Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging ter bestrijding van AIDS (ALCS) die onlangs werden gepresenteerd ter gelegenheid van Wereld Hepatitis Dag. Volgens de vereniging dreigt het aantal doden dit jaar toe te nemen nu de ziekte ondergesneeuwd dreigt te raken door het coronavirus.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft sinds 2016 een strategisch plan om de ziekte tegen 2030 volledig in te dammen. De vereniging verwijt de Marokkaanse autoriteiten er echter van het plan, met daarin aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), te hebben bevroren, meldt dagblad Al Akhbar.

Het plan omvatte onder meer de aankoop van nieuwe medicijnen en de lancering van landelijke voorlichtingscampagnes om vroege diagnose van de ziekte mogelijk te maken. Een recent aangeschreven besteding voor de aankoop van medicijnen tegen Hepatitis C is onlangs geannuleerd.



Een bron bij het Ministerie van Volksgezondheid meldde tegenover Al Akhbar dat het bestrijdingsplan tegen Hepatitis C voor onbepaalde tijd is opgeschort. De vereniging luidt de noodklok omdat duizenden burgers die het medicijn nodig hebben nu het risico lopen te overlijden door gebrek aan adequate behandeling.

Hepatitis C een ernstige ziekte die zich langzaam ontwikkelt en bovendien zeer besmettelijk is. Overdracht van het virus gebeurt meestal via onveilige injecties of bloedtransfusies. De kans dat het hepatitis C virus wordt overgedragen via seks is klein, maar wel mogelijk.



De meeste mensen ontdekken de ziekte bij toeval. Verergerende factoren die de complicaties vermenigvuldigen veroorzaken cirrose en leverkanker. In 2017 schatte de WHO dat wereldwijd ongeveer 71 miljoen mensen chronische hepatitis C-infecties hebben met 399.000 doden per jaar.

Nieuwe behandelingen worden echter steeds effectiever, vooral bij tijdige diagnose.

