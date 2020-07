Marokko: 199 ongelukken en 15 doden na aankondiging reisverbod (video)

De stormloop die ontstond na de aankondiging van het reisverbod afgelopen zondag heeft aan 15 mensen het leven gekost.

Ook raakten 237 anderen gewond, waarvan 26 ernstig. Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Transport woensdag.





Het ministerie benadrukt wel dat de statistieken van lichamelijke ongevallen en verkeersslachtoffers in de stedelijke gebieden gedurende de afgelopen twee dagen "geen significante afwijkingen" vertonen in vergelijking met cijfers uit dezelfde periode in voorgaande jaren. Wel was volgens het verkeersministerie het aantal voertuigen op de weg beduidend minder als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Zondagavond ontstonden verkeersopstoppingen in verschillende delen van Marokko. De files waren het gevolg van de aangekondigde lockdown die zondag om middernacht in ging. Door de regionale lockdowns is het niet toegestaan om Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat en Marrakech te verlaten.



Veel burgers probeerden vlak voor het ingaan van het reisverbod nog thuis te komen. De stormloop veroorzaakte veel chaos op stations en wegen. Ook werd er melding gemaakt van tientallen verkeersongevallen en was de sfeer in het hele land gespannen.

De maatregel was het gevolg van het stijgende aantal nieuwe besmettingsgevallen in het land. Zaterdag werd een recordaantal besmettingen gemeld. De toename in het aantal besmettingen resulteerde dinsdag in een recordaantal coronadoden.

