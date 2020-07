Veiligheidsregio mag experimenteren met lokale mondkapjesplicht

Veiligheidsregio's mogen straks het dragen van mondkapjes verplichten om te kijken of zo'n maatregel invloed heeft op het gedrag van mensen.

De regio's krijgen de ruimte om te experimenteren om ervoor te zorgen dat mensen de coronaregels beter naleven, hoewel er over de inhoud van deze experimenten en de voorwaarden nog wordt gesproken. Dat zei voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls na afloop van overleg met het RIVM en het kabinet.

Het gaat niet alleen om het dragen van mondkapjes, maar er worden mogelijk ook andere maatregelen getroffen in bepaalde regio's om het coronavirus te bestrijden. Bij bepaalde maatregelen kunnen ook boetes horen, gaf Bruls aan.

Of er al regio's zijn die staan te trappelen om te experimenteren met een mondkapjesplicht of andere bevoegdheden, kan Bruls nog niet zeggen. Het ligt volgens hem wel voor de hand dat eerst regio's aan bod komen waar het aantal besmettingen sterk oploopt.



Waarmee burgemeesters precies mogen experimenteren, wordt nog besproken, zei de Nijmeegse burgemeester. Ook over de voorwaarden moeten nog besluiten worden genomen.

Bruls beklemtoonde dat er relatief veel clusters ontstaan in de privésfeer: op feestjes, borrels of begrafenissen. "Daar kunnen wij niet optreden. Als daar veel besmettingen voorkomen, moeten we kijken of we daar niet anders mee om kunnen gaan." Het kan wel zo zijn dat bepaalde regels inbreuk kunnen maken op de vrijheden van mensen, zegt Bruls, zoals dat ook met eerdere coronamaatregelen het geval was.

Het kabinet besloot geen landelijke draagplicht af te kondigen, maar regionaal is er wel ruimte om te experimenteren, aldus minister Tamara van Ark (Medische Zorg). "Om te kijken of het effectief is, kan het heel goed zijn om te experimenteren", licht de bewindsvrouw het besluit toe. "Dan kan de ene regio ook leren van de andere."

