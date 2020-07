RIVM: bewijs voor nut mondkapjesplicht ontbreekt

Het RIVM ziet ook op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen.

Dat zei corona-adviseur van het instituut Jaap van Dissel na een bijeenkomst met de voorzitters van de veiligheidsregio's en minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Van Ark benadrukte dat het houden van 1,5 meter afstand "het meest effectief" is tegen corona. Volgens haar is het daarom belangrijk nu in te zetten op het beïnvloeden van gedrag, zodat meer mensen zich aan de regels houden. "We mogen niet verslappen met elkaar. Vooral op regionaal niveau moet daarom gekeken worden welke middelen hier toereikend voor zijn. We moeten dat instrumentarium stevig onder de loep nemen."Ook Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei dat men "alles uit de kast moet halen om gedrag weer goed te krijgen." Hij denkt daarbij onder andere aan publiekscampagnes, maar ook op het gericht aanspreken van bepaalde doelgroepen zoals jongeren. "Het belangrijkste is dat regio's de ruimte hebben om op te treden."Ook terugkerende toeristen zijn volgens Bruls een punt van zorg. Donderdag maakt het kabinet daar meer over bekend.