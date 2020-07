Saoedi-Arabië: Pelgrims houden afstand tijdens bijzondere Hadj

Steentjes voor het ritueel om de duivel te stenigen zijn voorverpakt en gesteriliseerd. Het heilige zamzam-water is gesteriliseerd en enkel beschikbaar in een flesje.

Het is dit jaar voor het eerst dat een virus de Hadj blokkeert. Wel is de bedevaart in de negentiende eeuw al een keer eerder getroffen door besmettelijke ziekten zoals de uitbraak van cholera in Mekka.

Vanwege her coronavirus is in Mekka werkelijk alles gesteriliseerd. De Ka'aba mag niet worden aangeraakt of gekust zoals normaal gebeurt. Pelgrims werden voor de rondgang om de Ka'aba verdeeld in groepen van twintig om onderling voldoende afstand te kunnen houden. Ook is er een vaste baan om de Ka'aba die gevolgd moet worden.