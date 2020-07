Zwarte zaterdag in Frankrijk ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis wordt het komend weekend zeer druk op de Europese wegen.

Veel vakantiegangers gaan op weg naar hun vakantiebestemming of keren terug naar huis, waarschuwt de ANWB. De Franse verkeerspolitie bereidt zich voor op de eerste zwarte zaterdag van deze zomer met mogelijk ruim 900 kilometer file.

De zwarte zaterdag begint naar verwachting al vroeg in de ochtend met files op de A6/A7, de Route du Soleil. Niet veel later loopt het verkeer ook vast op de A10 tussen Orléans en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux, aldus de ANWB.

Ook door Midden-Frankrijk via de A20 bij Limoges en A75 bij Clermont-Ferrand is er zaterdag veel verkeer onderweg. Verkeer richting Italië moet op de N205 voor de Mont Blanctunnel vooral zaterdagochtend rekening houden met oponthoud.



In het zuiden van Duitsland krijgt de deelstaat Baden-Württemberg vakantie en vanuit Beieren vertrekt een tweede golf vakantiegangers. Het wordt vermoedelijk opnieuw druk richting Oostenrijk en Slovenië, maar er is ook veel terugkerend verkeer richting het noorden. In Oostenrijk zijn de grote knelpunten de A10 Salzburg-Villach en de Karawankentunnel op de grens met Slovenië.

Vakantiegangers die de grootste drukte willen vermijden, doen er volgens de ANWB goed aan zaterdag pas vanaf 10.00 uur te vertrekken vanuit Nederland. Nog beter is het om pas op zondag op weg te gaan.



© MAROKKO.NL 2020