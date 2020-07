Badr Hari en Rico Verhoeven opnieuw de ring in

Fans van zowel Rico Verhoeven als Badr Hari kunnen hun borst nat maken: kickboksorganisatie Glory heeft aangekondigd dat er een nieuw gevecht tussen de twee mannen komt.

Vooralsnog staat het gevecht gepland voor december dit jaar, tijdens een groot evenement dat eveneens op televisie uitgezonden zal worden. Dit meldt De Telegraaf.





Het is nog niet duidelijk of het gevecht in Amsterdam of Arnhem gaat plaatsvinden en hoeveel mensen er 'live' aanwezig kunnen zijn, vanwege de coronamaatregelen.





Of het een wereldtitelgevecht wordt tussen beide zwaargewichten, wil de organisatie nog niet bevestigen. Dit is omdat ook Jamal Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.

© ANP 2020

Qua aantrekkingskracht heeft de partij 'Badr vs Rico' de voorkeur van het publiek en de commercie. Beide atleten zijn vol in training.