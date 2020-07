Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in België blijft stijgen

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus in België is tussen 20 en 26 juli gestegen naar 347,4.

In vergelijking met een week eerder is dat een stijging met 77 procent. Dat blijkt uit het coronadashboard van donderdagochtend van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners blijft verder stijgen, naar 33,1 gevallen. Dinsdag waren dat nog 31,7 gevallen per 100.000 inwoners. In België zijn nu 67.335 besmettingen vastgesteld, 673 meer dan het totaal dat woensdag werd gemeld.Samen met de besmettingen stijgt ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames. De voorbije week waren dat er gemiddeld 17,7 per dag, een stijging met 32 procent. Het aantal overlijdens blijft intussen nog altijd dalen. De gegevens van de laatste zeven dagen melden 2,3 sterfgevallen. De daling met 16 procent is echter minder uitgesproken dan ze de voorbije dagen was. In totaal eiste het longvirus in België 9836 levens.