OMT kan mondkapjesplicht heroverwegen bij toename besmettingen

Als het aantal coronapatiënten "aanzienlijk stijgt", kan het Outbreak Management Team (OMT) het mondkapjesadvies heroverwegen.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het OMT adviseerde eerder deze week om geen landelijke mondkapjesplicht in te voeren, omdat het niet wetenschappelijk is bewezen dat dit een effectieve maatregel is tegen de verspreiding van het coronavirus.Voordat het OMT zich hier opnieuw over buigt, moet er eerst wel worden onderzocht welke niet-medische mondkapjes het meest effectief zijn in het blokkeren van druppeltjes uit de neus of mond. Daarom wil De Jonge samen met het RIVM en minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kijken hoe dit onderzoek kan worden opgezet. Volgens de minister is duidelijkheid over de kwaliteit van verschillende mondmaskers gewenst.Daarnaast moet er training en voorlichting komen bij "elk gebruik van mondneuskapjes", schrijft De Jonge. Bij het OMT leven namelijk nog steeds zorgen over schijnveiligheid als mensen mondkapjes dragen. Het OMT vreest dat mensen zich minder goed aan de anderhalve meter afstand houden wanneer ze een mondkapje dragen, of toch besmet raken wanneer ze eten, drinken, of het masker op en af doen.Het is al wel mogelijk dat op regionaal niveau mondkapjes worden ingezet. Volgens de minister is er "behoefte aan experimenten met nieuwe maatregelen gericht op gedragsverandering". Niet-medische mondkapjes zijn onderdeel van deze maatregelen, aldus De Jonge.