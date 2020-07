Dragen mondkapje ook verplicht op drukke plekken in Rotterdam

In Rotterdam is het vanaf komende woensdag verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen op drukke plekken.





Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de veiligheidsregio, laat in een verklaring weten: "Mondkapjes kunnen in mijn ogen de urgentie op sommige plaatsen vergroten, naast de gouden regel van 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen en handhaving." Aboutaleb had al aangedrongen op een mondkapjesplicht om de verspreiding van het virus te beteugelen.



Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken toegenomen, en Rotterdam-Rijnmond is daarin de grootste brandhaard. Ongeveer een kwart van alle nieuwe gevallen wordt in Rotterdam en omstreken vastgesteld.

De regel geldt onder meer in winkelgebieden als de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De lijst wordt mogelijk nog uitgebreid. De verplichting geldt van 6. 00 uur tot 22.00 uur voor iedereen van dertien jaar en ouder, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.