Koning Mohammed VI laat Hirak Rif activisten vrij

Koning Mohammed VI heeft ter gelegenheid van Troondag van dit jaar gratie verleend aan 1.446 gevangenen

Onder de gelukkigen zijn ook mensen die in 2016 werden aangehouden en veroordeeld tijdens maandenlange protesten in het noordelijke Rif-gebied, meldt journalist Youssef Belhaissi.

De lijst van begunstigden omvat één van de leidende figuren van de Hirak beweging, Mohamed 'Lhakim' El Mejjaoui. De 49-jarige man behoorde tot de groep gewetensgevangenen die in 2017 in de provincie Al Hoceima werd gearresteerd.

De rechtbank had El Mejjaoui een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. De activist bracht twee jaar door in de gevangenis van Oukacha in Casablanca en drie maanden in de plaatselijke gevangenis van Tetouan. De autoriteiten hebben hem onlangs overgeplaatst naar de plaatselijke gevangenis van Tanger.



Mouhcine Fikri

De dood van de visboer ontketende in 2016 de Hirak du Rif-beweging. De 31-jarige Mouhcine werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.

De felle protesten werden aangewakkerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken. Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.



Veel activisten, onder leiding van Nasser Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.

Koninklijke gratie is een gewoonte bij religieuze en nationale feestdagen. Verwacht wordt dat met Eid al-Adha de Marokkaanse vorst nog meer gedetineerden gaat blij maken met een generaal pardon.

