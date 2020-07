IKEA opent verkooppunt in Morocco Mall in Casablanca

Goed nieuws voor fans van het Zweedse meubelmerk.

IKEA heeft dinsdag een tweede verkooppunt geopend in de economische hoofdstad van Marokko. Klanten kunnen voortaan ook terecht in winkelcentrum Morocco Mall aan de corniche in Casablanca.





Het nieuwe verkooppunt van Casablanca beslaat 1.000 m2 en is kleiner dan de eerste winkel van het merk in Zenata. Het verkooppunt is vooral voor producten die klanten direct mee kunnen nemen. Via zelfbedieningsschermen kunnen klanten het volledige assortiment van IKEA raadplegen en bestellen.





Producten worden thuis afgeleverd of kunnen worden opgehaald in het magazijn. De vestiging in Morocco Mall bevat ook een IKEA Café.

