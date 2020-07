Extreemrechtse ex-minister Italië kan worden vervolgd voor vasthouden migranten

De Italiaanse ex-minister Matteo Salvini kan worden vervolgd voor het illegaal laten vasthouden van bootvluchtelingen op zee.

Het parlement maakte een einde aan de speciale bescherming die hij als politicus genoot tegen juridische stappen. De Senaat, de hoge kamer van het parlement, hief de zogenoemde parlementaire immuniteit op van Salvini, die nu senator is. De stemming viel nipt uit in het nadeel van de uiterst rechtse politicus. Bij een veroordeling kan de leider van anti-immigratiepartij Lega tot vijftien jaar cel krijgen.

Salvini was van juni 2018 tot september vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken van de vorige regering. In augustus vorig jaar blokkeerde hij het aanmeren van een schip met ruim honderd vluchtelingen.

Het ging om op zee opgepikte migranten. Justitie greep uiteindelijk in en liet het schip van de Spaanse actiegroep Open Arms ontruimen. Salvini beschuldigde Open Arms ervan samen te werken met mensenhandelaren.



Ambtsmisbruik

Aanklagers op Sicilië willen Salvini berechten voor vermeend ambtsmisbruik en het illegaal vasthouden van de migranten. Ze zeggen dat hij op eigen houtje heeft gehandeld, onafhankelijk van de regering. De ex-minister spreekt van een politiek proces.

De Senaat had in februari de immuniteit van Salvini al opgeheven in een andere zaak met een geblokkeerd schip. Dat proces moet nog starten met een eerste hoorzitting begin oktober.

