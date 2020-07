Coronabesmettingen stijgen weer in Spanje na versoepelingen

Spanje meldt de grootste dagelijkse stijging van het aantal coronabesmettingen sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 21 juni.

Maar de regering weerspreekt dat er sprake is van een tweede golf van het virus. De speciale gezondheidscoördinator Fernando Simón zei in Spaanse media dat er vrijwel nergens in Europa sprake is van een grote tweede golf en ook in Spanje niet. Bij het einde van de noodtoestand waren er 527 besmettingshaarden, nu nog 412.De regering heeft herhaaldelijk beklemtoond dat ze het virus beheerst, ook om het toerisme naar Spanje weer op gang te helpen. Het land hoopt dat de miljarden die de coronamaatregelen al hebben gekost, een beetje kunnen worden goedgemaakt in de rest van de zomer.Het recente besluit van de Britse regering dat reizigers uit Spanje in quarantaine moeten, was een doodsteek voor die hoop. Volgens Spaanse media wordt er in Madrid en Londen nog druk overlegd over uitzonderingen voor de Spaanse vakantie-eilanden en een kortere quarantaineperiode. Een vijfde van de toeristen die vorig jaar Spanje bezochten, waren Britten (18 miljoen).Het laatste etmaal zijn in Spanje 1229 gevallen geregistreerd, en dat is de tweede dag op rij meer dan 1000 infecties. In totaal steeg het aantal besmettingen naar ruim 285.000.