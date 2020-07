Marokko verhoogt invoerbelasting op Turkse textielproducten

De invoerbelasting op Turkse textiel- en kledingproducten zal nogmaals worden verhoogd van 27 naar 36%

De Marokkaanse douane meldde maandag het nieuwe belastingtarief. De nieuwe maatregel is bedoeld om de binnenlandse textielindustrie te beschermen tegen de massale invoer van goedkope textielproducten uit Turkije.

De wijziging in het invoertarief maak onderdeel uit van de gewijzigde Financieringswet 2020 die eerder deze maand werd goedgekeurd door de Marokkaanse regering en het parlement.

Met de protectionistische maatregel hoopt de regering de invoer van textielproducten te beperken en de concurrentiepositie van binnenlandse producten te versterken. De import van kleding en textiel vormen het leeuwendeel van de totale invoer uit Turkije. Turkse investeerders zijn erg actief in het opzetten van textielfabrieken in Marokkaanse steden.



De onevenwichtigheid in de handelsbalans tussen Marokko en Turkije is al langer een doorn in het oog van de regering van Saad Eddine El Othmani. Begin dit jaar werd het invoertarief al eens verhoogd naar 27%, daarvoor konden Turkse exporteurs profiteren van voordelige tarieven als gevolg van de vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en Turkije die in 2006 van kracht ging.

Handelsbalans

Marokko en Turkije tekenden in 2004 een vrijhandelsovereenkomst die twee jaar later van kracht ging. Sindsdien heeft de handelsbalans van Marokko met Turkije grotendeels een tekort. De Marokkaanse Handelsminister Moulay Hafid Elalamy onthulde beging dit jaar dat Marokko jaarlijks 2 miljard dollar misloopt als gevolg van de handelsovereenkomst met Turkije.



Alleen al in 2017 zorgde de Turkse textielindustrie in Marokko voor een verlies van ongeveer 44.000 banen, onthulde Elalamy. Begin 2020 zijn Rabat en Ankara onderhandelingen aangegaan om de vrijhandelsovereenkomst te herzien.

De landen hebben de onderhandelingen echter opgeschort als gevolg van de COVID-19-pandemie.

