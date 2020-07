Mohammed VI kondigt nieuw economisch herstelplan aan van 120 miljard DH (video)

Op de vooravond van zijn 21e troondag kondigde koning Mohammed VI het herstelplan aan om de Marokkaanse economie te redden

Om de economische crisis het hoofd te bieden zal de economie een financiële injectie krijgen van 120 miljard DH (€10,8 miljard). De vorst erkende dat de Marokkaanse economie het zwaar te verduren heeft als gevolg van de coronavirus-pandemie.

Voordat de koning het herstelplan aankondigde sprak de vorst openhartig over de gevolgen van de huidige gezondheidscrisis. Mohammed VI zei dat hij zich bewust is van de omvang van de nadelige gevolgen die deze crisis heeft gehad, niet alleen voor de volksgezondheid maar ook op sociaal en economisch niveau. "Ik moet eerlijk zeggen dat de gevolgen van deze gezondheidscrisis hard zullen zijn, ondanks onze inspanningen om de gevolgen ervan te verminderen", zei de koning.

De koning verwees daarmee naar het coronafonds, welke was bedoeld om de medische infrastructuur in het land te verbeteren en om de nationale economie te ondersteunen te midden van de uitbraak van het coronavirus.



Coronafonds

Koning Mohammed VI gaf half maart opdracht tot de oprichting van het speciale noodfonds van €100 miljoen en doneerde zelf €200 miljoen vanuit zijn bedrijf Al Mada. Nog geen 10 dagen later stond de stand op meer dan €2,5 miljard, mede door de oproep van de koning aan het Marokkaanse bedrijfsleven om zijn voorbeeld te volgen.

Meerdere openbare en particuliere bedrijven, nationale instellingen en filantropen hebben daarop bijdragen aan het fonds geleverd. Ook regeringsleden en ambtenaren leveren een bijdrage aan het fonds door een deel van het salaris af te staan.



Herstel

De koning zei dat de crisis alle productiesectoren heeft getroffen. Ook de staatsbegroting en het gezinsinkomen zijn "ernstig getroffen". Koning Mohammed VI sprak over de vastberadenheid van het land om deze crisis te overwinnen. De vorst vroeg de burgers en de regering om de huidige omstandigheden te benutten om prioriteiten te heroverwegen en te zorgen voor een sterke en concurrerende economie.

"Ten eerste moeten we een ambitieus economisch stimuleringsplan lanceren om onze productieve sectoren in staat te stellen te herstellen en hun vermogen om arbeidsplekken te bieden en inkomstenbronnen te behouden en te vergroten.", zei de vorst. De koning benadrukte dat "alle beschikbare middelen moeten worden ingezet" om solidariteit tot uitdrukking te brengen en de getroffen bedrijven en de economie van het land te steunen.



Steunbetuiging

De koning uitte zijn dankbaarheid richting alle Marokkaanse burgers, veiligheidsdiensten en gezondheidswerkers voor hun patriottisme, solidariteit en bijdrage aan de nationale campagne om de pandemie te bestrijden. De koning zei dat het "in dergelijke omstandigheden heel natuurlijk is om angst en bezorgdheid te ervaren". De vorst benadrukte dat de veiligheid en gezondheid van alle burgers een prioriteit is.

"Ik wil dat je weet dat ik net zoveel om de gezondheid van de Marokkaanse burgers en de veiligheid van hun gezinsleden geef als om mijn eigen kinderen en mijn kleiner gezin - vooral in de moeilijke tijden die Marokko en de wereld vandaag doormaken als gevolg van de COVID-19-pandemie.", zei koning Mohammed VI.

De soeverein herinnerde ook aan een aantal positieve herinneringen tijdens de strijd tegen de pandemie. De vorst verwees daarmee naar de massale steunbetuiging van het Marokkaanse volk richting zorgpersoneel en veiligheidsdiensten, alsook de positieve interactie tussen burgers en politie bij de handhaving van het uitgaansverbod.

