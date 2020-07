Koning Mohammed VI: In 5 jaar sociale zekerheid voor alle Marokkanen

Koning Mohammed VI riep in zijn troonrede op tot veralgemenisering van verschillende socialezekerheidsprogramma's voor alle Marokkanen.

De ontwikkelingsprojecten in Marokko moeten gericht zijn op sociale rechtvaardigheid, wat alleen kan worden bereikt als alle Marokkanen baat hebben bij sociale bijstand, zei Mohammed VI op de vooravond van zijn 21e troondag. De oproep weerspiegelt een soortgelijke oproep in 2018, toen koning Mohammed VI opriep tot hervorming van het socialezekerheidsstelsels in het land.

Dit jaar stelde koning Mohammed VI echter een duidelijke deadline voor de hervorming vast en gaf aan dat over vijf jaar alle Marokkanen moeten genieten van sociale zekerheid. De Marokkaanse regering zou in januari 2021 moeten beginnen met de hervorming middels een geleidelijk plan.

De koning deed de oproep aan de regering na het aankondigen van het economisch herstelplan om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. De vorst sprak over een financiële injectie van 120 miljard DH (€10,8 miljard).



Uitkeringen

Volgens de monarch moet de overheid eerst werken aan de veralgemenisering van ziektekostenverzekeringen en gezinstoelagen. Familiale uitkeringen zijn toewijzingen die worden gegeven aan gezinshoofden, afhankelijk van het aantal gezinsleden. Na de veralgemening van de twee uitkeringen moet de regering werken aan het creëren van een breed pensioenprogramma en een basiswerkloosheidsuitkering.

De vorst drong er bij de regering op aan voort te borduren op bestaande programma's voor sociale dekking om betere en meer inclusieve plannen te ontwikkelen. Om dit te realiseren is het creëren van een soort 'nationaal register' noodzakelijk. Het register zou de opname van werknemers in de informele sector mogelijk moeten maken en gelijke toegang tot sociale zekerheid voor alle Marokkanen garanderen.



Participatie en verantwoording

De koning riep de regering op om bij het opstellen van het hervormingsplan rekening te houden met de wensen en zorgen van burgers en het maatschappelijk middenveld. De vorst benadrukte het belang van goed bestuur, gebaseerd op transparantie, sociale dialoog, rechtvaardigheid en verantwoording.

De koning uitte zijn dankbaarheid richting alle Marokkaanse burgers, veiligheidsdiensten en gezondheidswerkers voor hun patriottisme, solidariteit en bijdrage aan de nationale campagne om de pandemie te bestrijden. De koning zei dat het "in dergelijke omstandigheden heel natuurlijk is om angst en bezorgdheid te ervaren". De vorst benadrukte dat de veiligheid en gezondheid van alle burgers een prioriteit is.



"Ik wil dat je weet dat ik net zoveel om de gezondheid van de Marokkaanse burgers en de veiligheid van hun gezinsleden geef als om mijn eigen kinderen en mijn kleiner gezin - vooral in de moeilijke tijden die Marokko en de wereld vandaag doormaken als gevolg van de COVID-19-pandemie.", zei koning Mohammed VI.

De soeverein riep Marokkanen op om de erfenis van hun grootvaders, "de moedige martelaren van het land", te eren en zei dat het een plicht is om de vruchten te plukken van de prestaties die tijdens de huidige crisis worden bereikt.

Koning Mohammed VI beëindigde zijn toespraak met een positieve noot en citeerde de Koran: "Allah belast geen ziel boven haar vermogen.".

