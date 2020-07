Extra controles op slachten van dieren voor Eid al-Adha

Slachthuizen kunnen vrijdag tijdens het Offerfeest rekenen op extra controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook treden de toezichthouder en de politie op tegen illegale slacht. Vrijdag worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen halal geslacht. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen mag het vlees dit jaar alleen onder strenge voorwaarden overhandigd worden aan klanten die buiten staan. Daarbij is het niet toegestaan dat klanten in het slachthuis aanwezig zijn. Ook kijken de inspecteurs naar andere zaken, zoals dierenwelzijn en voedselveiligheid.In slachthuizen waar dieren onbedwelmd worden geslacht is continu toezicht op het aansnijden en doden van de dieren. Bij overtreding wordt volgens de NVWA streng opgetreden. Zo kan de boete voor illegaal slachten oplopen tot 87.000 euro. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf tot zes jaar krijgen.Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van vrijdag 31 juli tot en met maandag 3 augustus.