Miljoenen Britten weer in lockdown

Miljoenen mensen in het noorden van Engeland vallen sinds vrijdag weer onder nieuwe lockdownregels.

Inwoners van de betreffende gebieden mogen niet meer binnen afspreken met leden van andere huishoudens. Het strenge beleid geldt sinds middernacht in Greater Manchester en delen van Lancashire en Yorkshire. Daar wonen zo'n 4 miljoen mensen.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat het virus om zich heen blijft grijpen omdat mensen niet aan social distancing doen en blijven afspreken met mensen uit andere huishoudens. "We zijn vastberaden om alles te doen wat nodig is om mensen veilig te houden", zei hij op Twitter.

Het Engelse buurland Schotland raadt reizigers af om naar de gebieden in lockdown te reizen. "Ga alleen als het strikt noodzakelijk is. Mensen die nu in deze regio's zijn, hoeven niet eerder naar huis, maar moeten wel extra voorzichtig doen", staat op de website van de Schotse overheid



Kritiek vanuit oppositie

De Engelse oppositie heeft kritiek geuit op de aanpak van de regering. Die kondigde de lockdown pas donderdagavond aan, enkele uren voordat die van kracht zou worden. "Maatregelen die miljoenen mensen kunnen treffen pas laat op de avond aankondigen via Twitter is een nieuw dieptepunt voor de wijze waarop de regering communiceert tijdens deze crisis", zei Keir Starmer, leider van de linkse Labourpartij.

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben bij meer dan 300.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Ook overleden in enkele maanden tijd ruim 46.000 patiënten. De autoriteiten proberen verdere verspreiding te voorkomen door lokaal lockdowns in te stellen in zwaar getroffen gebieden. Dat gebeurde eerder ook al in Leicester.

