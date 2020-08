Rusland begint massale vaccinatie tegen corona in oktober

Rusland begint in oktober met de massale vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus.

Volgens de Russische minister van Volksgezondheid bereidt het land zich daar op voor. Het klinisch onderzoek van een mogelijk vaccin door het overheidsinstituut Gamaleya in Moskou is voltooid.

Nu moet het vaccin nog de wettelijke goedkeuring krijgen. Artsen en leraren worden als eersten ingeënt, aldus de minister.

Westerse media plaatsen vraagtekens bij de snelheid waarmee Rusland zijn eerste vaccin wil gaan toepassen. Zij vragen zich af of Moskou het nationale prestige boven wetenschap en veiligheid plaatst.



Een hooggeplaatste Russische functionaris vergeleek het succes bij de ontwikkeling van een vaccin met de lancering van de eerste satelliet ter wereld door de Sovjet-Unie, de Spoetnik 1 in 1957. Wereldwijd worden meer dan honderd mogelijke vaccins ontwikkeld die de coronapandemie moeten stoppen.

Het aantal coronadoden in Rusland is inmiddels de 14.000 overschreden. Het aantal geregistreerde personen met een besmetting is ruim 845.000. Van hen zijn er meer dan 646.000 hersteld.

