Protesten door heel Israël tegen 'corrupte' premier Netanyahu

Duizenden mensen zijn zaterdag de straat opgegaan in Israël voor protesten tegen premier Benjamin Netanyahu.

In meerdere steden riepen demonstranten om het vertrek van Netanyahu vanwege aantijgingen van corruptie en recente stijgingen van het aantal coronabesmettingen. De protesten vonden plaats op bruggen en kruisingen door het hele land. Ook voor het huis van Netanyahu in de noordelijke stad Caesarea en voor het presidentieel paleis in Jeruzalem kwamen actievoerders samen.De demonstranten droegen mondkapjes tegen het coronavirus. Israël reageerde in het begin van de pandemie snel, waardoor het aantal besmettingen laag bleef. Recent gaf Netanyahu nog toe dat veel lockdownmaatregelen te vroeg zijn opgeheven, waardoor het aantal besmettingen momenteel stijgt.Een rechtszaak over corruptie tegen de premier is nog bezig. Netanyahu wordt beschuldigd van gesjoemel in drie zaken waarvan er een teruggaat tot 2007. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, fraude en omkoping. Als hij aan bepaalde misdrijven schuldig wordt bevonden riskeert hij tot 10 jaar cel.