PvdA wil deze week debat over snellere verspreiding coronavirus

PvdA-leider Lodewijk Asscher is "zeer bezorgd" om het snel oplopende aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus.

Hij wil dat de Tweede Kamer terugkeert van zomerreces om daar al komende woensdag een debat over te voeren. Asscher verwijt het kabinet een "gebrekkige regie".

Gemeenten zijn hun eigen beleid gaan bepalen met een "onoverzichtelijke lappendeken aan regels" tot gevolg. De richtlijnen voor vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vindt de PvdA-voorman bovendien veel te vrijblijvend.

De situatie is volgens Asscher "te urgent om te wachten tot 12 augustus". Op die datum staat in de Tweede Kamer een commissievergadering op de agenda over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Hij doet een dringend beroep om de rest van de Kamer om eerder bij elkaar te komen.



Coronawet

Hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer is het roerend eens met Asscher, zegt hij in Dit is de Dag op Radio 1. Hij wil dat de Kamer aan een coronawet gaat werken. "Als ze het belang van zo’n wet niet inzien, zijn ze geen knip voor de neus waard. Het gaat nota bene over de Nederlandse volksgezondheid en de Nederlandse economie", aldus de hoogleraar.

"We staan aan de vooravond van één van de belangrijkste besluiten die we kunnen nemen. Doe dat op tijd, zodat niemand je iets kan verwijten. Daarvoor ben je gekozen", zegt Brouwer.



Mondkapjesplicht

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam verweet rechtsgeleerden deze week dat zij leven in een "laboratoriumwerkelijkheid" en dat hij hoe dan ook de mondkapjesplicht gaat invoeren. Brouwer is het hartgrondig met hem oneens.

"We krijgen woensdag de gekke situatie dat wij moeten luisteren naar zijn noodverordening, terwijl hij zich juist moet houden aan de grondwet. Daar heeft hij nota bene een eed van trouw over afgelegd. Het is een heel inconsistente redenering."

Brouwer: "We hebben zo vaak andere landen verweten dat ze inconstitutioneel zijn. We moeten zorgen dat we een rechtstaat blijven. Hoofdregel 1 is dat de overheid zich aan zijn eigen gecreëerde regels houdt."

