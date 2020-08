Minder mensen laten zich testen op corona

Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op het coronavirus, is vorige week gedaald.

Tussen maandag 27 juli en zondag 2 augustus zijn bijna 102.000 mensen naar een testlocatie van de GGD'en gegaan voor een controle. Dat is 9 procent minder dan de week ervoor. Een verklaring voor de daling heeft de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland niet."Dat is koffiedik kijken, we kunnen een natte vinger in de lucht steken. We zagen het aantal geteste mensen de vorige maand stijgen, tot ons genoegen. Maar nu neemt de vraag weer af, en dat is niet de bedoeling. Als mensen twijfelen over de bereikbaarheid of beschikbaarheid, nemen we die twijfels graag weg. Maar onze oproep is: blijf komen, blijf komen, blijf komen", aldus een woordvoerster.Op zaterdag en zondag lieten in totaal ruim 15.000 mensen zich testen. Het weekend ervoor werden ruim 26.000 mensen getest. GGD GHOR Nederland verwacht dat de daling ook de komende week doorzet. Voor maandag zijn 7876 testafspraken ingepland. Precies een week geleden, op maandag 27 juli, waren er 18.703 tests.