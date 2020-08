Mondkapjes verplicht in centrum Nice

De gemeente Nice heeft met ingang van maandag 10.00 uur een mondkapjesplicht ingevoerd in de drukste en meest geliefde plekken van de stad.

© ANP 2020

De plicht geldt vooralsnog tot 7 augustus voor iedereen ouder dan tien jaar. Ook de beroemde Promenade des Anglais langs het strand valt eronder. Overtreders kunnen volgens de plaatselijke autoriteiten een boete van 35 euro krijgen.Sinds afgelopen vrijdag hebben de tienduizenden burgemeesters in Frankrijk, meer mogelijkheden om dergelijke maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.De burgemeester van Lille heeft bijvoorbeeld een mondkapjesplicht ingevoerd in de voetgangerszones, in winkelcentra, op parkeerplaatsen en in parken. Over het algemeen zijn mondkapjes in Frankrijk alleen verplicht in het openbaar vervoer en in afgesloten openbare ruimtes.De regering heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn, omdat er een lichte stijging van het aantal besmettingen is gemeten.